Аргентина и Индия договорились рассчитаться за военный заказ в национальной валюте
Ноу-хау России и Китая все больше становится понятен остальному миру, после того, как Россия договорилась о расчетах в нацвалюте с Турцией, Аргентина и Индия также решили дедоллоризировать свои расчеты.
Главы МИД Аргентины и Индии провели переговоры о поставках за океан легких истребителей Tejas индийского производства.
Аргентина первой в Южной Америке заинтересовалась этим многоцелевым маневренным самолетом.
А вот расчеты решили проводить в национальной валюте, что еще раз убеждает мир в том, что доллар и евро больше не авторитетны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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