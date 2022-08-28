Аргентина и Индия договорились рассчитаться за военный заказ в национальной валюте

Ноу-хау России и Китая все больше становится понятен остальному миру, после того, как Россия договорилась о расчетах в нацвалюте с Турцией, Аргентина и Индия также решили дедоллоризировать свои расчеты.

Главы МИД Аргентины и Индии провели переговоры о поставках за океан легких истребителей Tejas индийского производства.

Аргентина первой в Южной Америке заинтересовалась этим многоцелевым маневренным самолетом.

А вот расчеты решили проводить в национальной валюте, что еще раз убеждает мир в том, что доллар и евро больше не авторитетны.