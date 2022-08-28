В восточной Франции из-за вспышки птичьего гриппа убито 10 600 уток

На восточной окраине Франции в департаменте Айн на ферме обнаружена вспышка птичьего гриппа.

10 600 уток были убиты после того, как на ферме в Айне была объявлена вспышка птичьего гриппа, сообщила AFP в воскресенье префектура департамента.

«Государственные службы (ведомственное управление по защите населения) Айна выявили вспышку птичьего гриппа, вызванного штаммом вируса H5N1, на утиной ферме, расположенной в Сен-Низье-ле-Дезерт», — говорится в сообщении администрации префектуры.

«Все утки на ферме были забиты», — продолжили там.

Подозрение на инфекцию следует за наблюдением аномальной смертности среди уток на ферме, и проводится эпидемиологическое расследование для выяснения источника заражения.