В восточной Франции из-за вспышки птичьего гриппа убито 10 600 уток
На восточной окраине Франции в департаменте Айн на ферме обнаружена вспышка птичьего гриппа.
10 600 уток были убиты после того, как на ферме в Айне была объявлена вспышка птичьего гриппа, сообщила AFP в воскресенье префектура департамента.
«Государственные службы (ведомственное управление по защите населения) Айна выявили вспышку птичьего гриппа, вызванного штаммом вируса H5N1, на утиной ферме, расположенной в Сен-Низье-ле-Дезерт», — говорится в сообщении администрации префектуры.
«Все утки на ферме были забиты», — продолжили там.
Подозрение на инфекцию следует за наблюдением аномальной смертности среди уток на ферме, и проводится эпидемиологическое расследование для выяснения источника заражения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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