Wirtualna Polska: Польше грозит остановка производства сыров и мясных продуктов
В Польше в течение трёх недель может остановиться производство сыров и мясных продуктов.
29 августа польское интернет издание Wirtualna Polska сообщило, что из-за трудностей в производстве азотных удобрений в Польше местные предприятия могут быть вынуждены остановить производство сыров и мясной продукции в вакуумной упаковке.
Обозреватели издания утверждают, что если уровень производства азотных удобрений не увеличится, то через три недели с прилавков польских магазинов исчезнет ряд продуктов питания из-за нехватки углекислого газа, который является побочным веществом при производстве подкормок на основе аммиачной селитры и используется для упаковки ряда продовольственных товаров.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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