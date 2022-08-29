Wirtualna Polska: Польше грозит остановка производства сыров и мясных продуктов

В Польше в течение трёх недель может остановиться производство сыров и мясных продуктов.

29 августа польское интернет издание Wirtualna Polska сообщило, что из-за трудностей в производстве азотных удобрений в Польше местные предприятия могут быть вынуждены остановить производство сыров и мясной продукции в вакуумной упаковке.

Обозреватели издания утверждают, что если уровень производства азотных удобрений не увеличится, то через три недели с прилавков польских магазинов исчезнет ряд продуктов питания из-за нехватки углекислого газа, который является побочным веществом при производстве подкормок на основе аммиачной селитры и используется для упаковки ряда продовольственных товаров.