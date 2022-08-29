Двое журналистов застрелены на севере Колумбии

Два колумбийских журналиста были убиты в воскресенье (28 августа) на севере Колумбии людьми, передвигавшимися на мотоциклах.

Журналистов обстреляли, когда они возвращались с репортажа о популярном празднике в колумбийском Карибском бассейне.

37-летний Лейнер Монтеро Ортега и 39-летняя Дилия Контрерас Кантильо ехали по дороге между городами Эль-Копей и Фундасьон, когда к ним подъехали двое преступников на мотоциклах, которые открыли стрельбу, рассказал полковник Андрес Серна, начальник полиции отдела Магдалины.

Известно, что журналисты работали на веб-сайте Sol Digital и успели загрузить видео с праздника в соцсети. Предполагается, что затем произошла ссора с местными, которая и закончилась перестрелкой.