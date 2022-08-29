В Детройте объявлен розыск преступника после стрельбы, в результате которой погибли 3 человека

В воскресенье, 28 августа, полиция в Детройте, на севере США, начала розыск после того, как четыре человека были обстреляны, в результате чего трое из них погибли.

Джеймс Уайт, начальник полиции города Мичиган, сообщил СМИ, что первые три жертвы — две женщины и мужчина — застрелены ранним утром. По словам полицейского, увидев, как подозреваемый осматривает салон автомобиля, прохожий мужчина попросил его остановиться, после чего была открыта стрельба. Трое пострадавших погибли, один выжил, сообщили местные СМИ.

Были опубликованы фотографии подозреваемого, и власти призвали всех, кто узнает его, связаться с полицией. По всей видимости, стрельба велась совершенно случайно, заявил начальник полиции на пресс-конференции.

«Одна жертва ждала автобус, другая выгуливала собаку, а третья просто была на улице», — описал он.

В Соединенных Штатах регулярно происходят перестрелки, поскольку парламентарии сопротивляются принятию закона о контроле над оружием, несмотря на то, что большинство американцев приветствуют это.