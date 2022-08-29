Венесуэла и Колумбия возобновили прерванные три года назад дипломатические отношения

Каракас разорвал дипломатические отношения с Боготой в феврале 2019 года, когда президент Колумбии не признал переизбрание Николаса Мадуро.

Венесуэла и Колумбия официально возобновили свои дипломатические отношения, прерванные в течение трех лет, с прибытием в Каракас в воскресенье, 28 августа, посла Колумбии, назначенного новым президентом Густаво Петро. « Отношения с Венесуэлой никогда не должны были быть разорваны, мы братья, и воображаемая линия не может нас разделить », — написал в Твиттере посол Армандо Бенедетти.

По словам дипломата, более 8 миллионов колумбийцев живут за счет двусторонней торговли с Венесуэлой. Одной из целей этого возобновления отношений является восстановление торговых отношений между двумя странами. Венесуэла и Колумбия объявили 11 августа о намерении обменяться послами.

Помимо обмена послами, процесс нормализации предусматривает полное открытие границы протяженностью более 2000 км, разделяющей две страны, полностью закрытой для транспортных средств с 2015 года и вновь открытой только для пешеходов с конца 2021 года. Каракас и Богота также рассчитывают восстановить свои военные отношения.

Колумбийско-венесуэльская торговая палата прогнозирует, что объем торговли в 2022 году составит от 800 млн до 1,2 млрд долларов, по сравнению с 400 млн долларов в предыдущем году.

Каракас разорвал дипломатические отношения с Боготой в феврале 2019 года, когда правый президент Колумбии Иван Дуке не признал переизбрание Николаса Мадуро и поддержал провозглашение лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом.