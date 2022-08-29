Два основных кандидата на президентских выборах в Бразилии обвинили друг друга во лжи

Два основных кандидата в президенты Бразилии, Жаир Болсонару и Лула, обвинили друг друга во всех бедах страны в первой телевизионной беседе лицом к лицу в воскресенье, 28 августа, перед октябрьскими выборами.

В первой части дебатов, которые длятся в общей сложности три часа, Лула сосредоточил свое выступление на защите окружающей среды и Амазонки.

Жаир Болсонару перед этой встречей сказал журналистам, что не видит неудобств в встрече с бывшим левым президентом, но что он «не подаст руку вору» в связи с делом о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras.

По данным института Datafolha, Лула лидирует в гонке с 47% голосов против 32% у Жаира Болсонару.

В дополнение к двум фаворитам организаторы дебатов пригласили еще четырех кандидатов, в том числе бывшего министра финансов Чиро Гомеса от PDT (левоцентристский) и сенатора Симоне Тебет от MDB (центрист), занимающих, соответственно, третье и четвертое места в опросах.

В 2018 году Жаир Болсонару участвовал только в первых двух дебатах. За месяц до первого тура он получил ножевое ранение во время встречи и после операции не возобновил дебаты.