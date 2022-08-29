Число погибших от наводнения в Пакистане возросло до 1061 человека

Согласно последнему отчету NDMA, наводнения, вызванные муссонными дождями унесли жизни по меньшей мере 1061 человека в Пакистане.

По данным NDMA, за последние 24 часа погибло 28 человек, но власти все еще пытались добраться до изолированных деревень, расположенных в горных районах на севере страны, что может еще больше увеличить число жертв.

По данным правительства, более 33 миллионов человек, или каждый седьмой житель Пакистана, пострадали от наводнения, и почти миллион домов были разрушены или серьезно повреждены.

NDMA заявило, что более 80 000 гектаров сельскохозяйственных угодий были опустошены, более 3400 километров дорог и 157 мостов были смыты.

Муссон, который обычно длится с июня по сентябрь, необходим для орошения плантаций и пополнения водных ресурсов Индийского субконтинента. Но это также приносит свою долю драмы и разрушения каждый год.