Во Франции наметился резкий рост потерь рабочих мест среди предпринимателей

Согласно данным, опубликованным в воскресенье, число предпринимателей, потерявших работу, увеличилось почти на 30% в годовом исчислении в первой половине 2022 года и достигло 18 519 человек.

Руководители гостиниц, ресторанов и питейных заведений (+60,8%) особенно пострадали от этого увеличения, которое сильно варьируется от одного региона к другому, согласно данным, собранным фирмой Altarès с коммерческими судами для ассоциации работодателей GSC.

В 88% случаев речь идет о владельцах малого бизнеса (TPE) с оборотом менее 500 000 евро. Три четверти из них возглавляют структуры с менее чем тремя работниками.

Руководители предприятий, в которых работает более 20 сотрудников, продолжают сокращать потери рабочих мест: на 13% для структур от 20 до 49 сотрудников и на 16,3% для структур с более чем 50 сотрудниками.

Модель потери работы для боссов очень похожа на корпоративную неплатежеспособность, которая начала расти в этом году после падения почти на 50% в 2020 и 2021 годах из-за защитных мер для корпоративных денежных потоков, принятых во время кризиса Covid-19.

«Кризис не позади, он впереди нас», — считает президент ассоциации GSC Энтони Штрейхер, который не исключает, что уровень от 50 000 до 60 000 бизнес-лидеров, теряющих работу не преодолен. Средний возраст генеральных директоров, потерявших работу, составляет 46,7 лет.