При обстреле города Энергодара артиллерией ВСУ пострадало девять человек
В ходе очередного обстрела города Энергодара со стороны армии Украины пострадало девять человек.
В своем официальном Telegram-канале глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате очередного обстрела со стороны артиллерии ВСУ города Энергодара пострадало девять человек, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.
"Украинские вооруженные формирования нанесли артиллерийские удары по жилым кварталам пятого микрорайона Энергодара. Три снаряда попали в жилые дома, во дворе которых находится детский сад", — говорится в сообщении.
В городской администрации сообщают о попадании украинских снарядов в теплоцентраль. 25 припаркованных рядом автомобилей сгорело, более 40 повреждены осколками.
Опубликовано: Максим Алексеев
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