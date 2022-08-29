Страны ЕС принимают законы, ограничивающие отопление, подогрев воды и освещение зданий

Страны ЕС принимают законы, ограничивающие отопление помещений зимой, запреты на освещение зданий в ночное время, поощрение граждан принимать ванну меньшее время, отказываться от сауны или ограничивать время звонков с мобильного телефона.

Так отдельные страны Европейского Союза хотят экономить энергию. Специальные положения в этой области вводятся, в частности, Германия, Франция, Испания или Италия.

Отдельные страны Европейского Союза объявили кампании по энергосбережению. Германия, Франция и Испания принимают законы, ограничивающие отопление помещений зимой. Были введены запреты на освещение зданий в ночное время, а горожан призвали ограничить время принятия ванны. Финны призывают людей отказаться от сауны и ограничить время, проводимое с мобильным телефоном.

Европейские цены на газ достигли 341 евро за МВтч в прошлую пятницу, 26 августа, что близко к рекордному уровню в 345 евро в марте, сообщает France24.

Пятая часть электроэнергии в Европе вырабатывается электростанциями, работающими на газе , поэтому падение предложения неизбежно ведет к росту цен.

Некоторые страны ЕС уже вводят правила энергосбережения.

В Германии с 1 сентября по 28 февраля двери магазинов нельзя держать постоянно открытыми, памятники и рекламные объекты, в том числе витрины, нельзя освещать с 22.00 до 6.00.

На рабочих местах температура зимой не должна превышать 19 градусов Цельсия, а в общественных зданиях, коридорах и холлах должна оставаться неотапливаемой вода для мытья рук. От этого освобождены только медицинские учреждения, ясли, детские сады и школы.

Частные крытые и открытые бассейны не могут обогреваться газом или электричеством от сети, но это не касается бассейнов в отелях, базах отдыха или реабилитационных центрах.

В середине июля Франция, которая получает примерно пятую часть своих поставок газа из России, объявила о плане "энергетического сдерживания", который будет представлен в конце сентября. Правительство намерено запретить магазинам оставлять двери открытыми при включенном кондиционировании или отоплении, подсвечивать рекламу и рекламные щиты с 1:00 до 6:00, что уже действует в городах с населением до 800 000 человек.

К октябрю французские сети супермаркетов должны сократить освещение на 30% и снизить температуру до 17 градусов в часы пик покупок.

Во Франции уже принят закон, ограничивающий кондиционирование воздуха до 26 градусов по Цельсию, а отопление до 19 градусов, но только сейчас власти следят за его соблюдением.

В Испании, согласно новому закону, одобренному парламентом в четверг, 25 августа, отопление в общественных зданиях зимой не должно быть выше 19 градусов. Общественные здания и витрины магазинов нельзя освещать после 22:00, а в любых кондиционируемых или отапливаемых помещениях к концу сентября должен быть установлен механизм автоматического закрывания дверей, чтобы избежать потерь энергии.

В Италии новый план по сокращению энергопотребления может быть одобрен на заседании кабинета министров на следующей неделе.

По сообщениям итальянских СМИ, это может включать снижение температуры и сокращение времени отопления в домах и офисах зимой, сокращение освещения в общественных местах и ​​магазинах в ночное время, продление работы угольных электростанций.

В июне правительство Греции уже объявило о мерах по сокращению энергопотребления в государственном секторе на 10%. Власти предложат материальное поощрение энергосберегающим организациям, а также создадут цифровую систему контроля энергопотребления. Предусмотренные меры включают в себя контроль температуры в здании, отключение света и компьютеров в ночное время, а также изменение уличного освещения.

Правительство Финляндии объявило кампанию, призывающую домохозяйства, а также компании и организации сократить потребление энергии. Кампания направлена ​​на постоянное снижение потребления энергии и официально начнется в октябре. Ожидается, что это снизит температуру в помещении зимой, увеличит использование общественного транспорта и снизит скорость движения транспортных средств, уменьшит время принятия ванн и сократит время, проводимое за компьютерами и телефонами. Правительство также призывает людей проводить меньше времени в саунах, что является национальной финской традицией.

Власти Дании рекомендуют гражданам, в частности, сократить время купания до пяти минут и отказаться от использования электрических сушилок для белья.

Швейцария , которая не является членом ЕС , также потребует от домохозяйств и предприятий, среди прочего, снижение температуры отопления в помещениях зимой с целью снижения расхода газа на 15%.