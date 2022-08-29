Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины

Президент Украины подписал указ об увольнении Ярослава Сподара с поста заместителя командующего Национальной гвардии.

На официальном сайте Президента Украины появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский принял решение освободить от занимаемой должности заместителя начальника Национальной гвардии страны Ярослава Сподора.

"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в сообщении.

Причины увольнения, как и другие подробности не раскрываются.