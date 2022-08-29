Дочь Майкла Джексона Пэрис состоит в отношениях с Маколеем Калкиным, который является её крёстным отцом
Дочь легенды мировой поп-музыки Майкла Джексона 24-летняя Пэрис встречается со своим крёстным отцом 42-летним Маколеем Калкиным, который знаком российскому зрителю по фильму "Один дома", где тот снимался ещё ребёнком.
Перис Джексон - дочь легендарного певца Майкла Джексона, может похвастаться большим количеством романтических отношений, начиная от связи с братом-близнецом Принсем, заканчивая связью со своим крёстным отцом.
Крёстным отцом Перис является Маколей Калкин ("Один дома").
27 августа, в день рождения звезды "Один дома", Джексон разместила в сторис от запрещённой сегодня в России соцсети несколько фото, которые не оставляют сомнений по поводу отношений знаменитостей. Калкину исполнилось 42 года.
На первом снимке Маколей обнимает крёстную дочь, которая "надела кроличьи уши", а на втором звёзды США улыбаются до ушей.
Роль крёстного отца Майкл Джексон доверил звезде мирового экрана, когда Пэрис было 17 лет.
Ранее актёр признавался в любви Пэрис в соцсетях ещё в 2018 году:
" Я близок с Пэрис. Я собираюсь вас предупредить, что теперь я её защищаю особенно, так что просто берегитесь. ... она мной любима".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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