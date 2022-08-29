Суини, преследующий частный самолёт Маска, готов остановиться, если миллиардер даст ему интервью

20-летний Джек Суини отказался получить большие деньги от Илона Маска за то, чтобы перестать отслеживать частный самолёт самого богатого в мире человеке. Парень готов остановиться только в обмен на интервью Маска.

Джек Суини, вызвавший праведный гнев Илона Маска за то, что отслеживает частный самолёт миллиардера, не взял 50 000 долларов, которые предлагал тому предприниматель, чтобы тот прекратил слежку.

У 20-летнего Суини другие планы. Находчивый молодой человек желает, чтобы богатей прокатил его на своём самолёте и дал тому интервью. Естественно, весь процесс должен сопровождаться съёмками.

В этом случае Джек даже не возьмёт 50 000 долларов, с помощью которых пытается откупиться известная на весь мир личность.

Смелый малый следил за самолётом не только Илона Маска, но и таких знаменитых на весь мир личностей, как Том Круз, за семейством Кардашьян, российскими олигархами, в том числе соучредителем Билла Гейтса.

Только предпринимателю Марку Кьюбану, владельцу баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс", Landmark Theatres и председателю AXS TV, удалось договориться с Суини о прекращении преследования.