Wirtualna Polska: в Польше остановят производство мясных продуктов и сырок

По сообщению Wirtualna Polska, Польша готовится к закрытию предприятий по производству азотных удобрений, что однозначно приведет к дефициту мясной продукции и сыров.

На прошлой неделе две крупнейших компании в регионе по производству азотных удобрений Grupa Azoty и ANWIL объявили о приостановки работы из-за высоких цен на газ — производство стало нерентабельным. Пока компании свернули производство полиамида, капролактама и азотных удобрений, однако в скором времени перестанут работать и остальные цеха.

Остановка поставок углекислого газа, побочного продукта производства удобрений, используется в мясной и молочной промышленности. В частности, при упаковки продуктов и очистке линий производства. При этом некоторые азотные предприятия не заработают в Польше и в сентябре, а это означает, что из польских магазинов начнет пропадать ряд категорий товаров — сыр, мясо, пиво и других.

Глава палаты молочного производства Польши Агнешка Малишевская заявила, что организации и предприятия уже обратились к правительству страны с требованием срочно принять меры, чтобы предотвратить дефицит продуктов.

Глава мясной ассоциации Польши Януш Родзевичотметил, что нехватка углекислого газа — серьезный удар по мясоперерабатывающий отрасли страны. Подобная ситуация негативно скажется не только на покупателях, но и на фермерах, а правительство так или иначе будет вынуждено увеличить импорт мясной продукции.