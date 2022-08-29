WSJ утверждает, что ВС России укрепляют группировку на Донбассе

Издание Wall Street Journal публикует материал исследователей Conflict Intelligence Team об укреплении группировки ВС России тяжелыми вооружениями.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team считает, что Россия готовится к серьезному наступлению на Украине и укрепляет свою группировку за счет переброски вооружений.

В материале упоминаются о фотографии, идущей в эшелонах российской военной техники, включая ЗРК «Бук» и танки Т-90М, которые, по данным группы, направляются к границе России и Донбасса.

Ранее британские спецслужбы сообщили о небывало высокой концентрации техники ВВС России на аэродромах у границ с Укариной.