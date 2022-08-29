WSJ утверждает, что ВС России укрепляют группировку на Донбассе
Издание Wall Street Journal публикует материал исследователей Conflict Intelligence Team об укреплении группировки ВС России тяжелыми вооружениями.
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team считает, что Россия готовится к серьезному наступлению на Украине и укрепляет свою группировку за счет переброски вооружений.
В материале упоминаются о фотографии, идущей в эшелонах российской военной техники, включая ЗРК «Бук» и танки Т-90М, которые, по данным группы, направляются к границе России и Донбасса.
Ранее британские спецслужбы сообщили о небывало высокой концентрации техники ВВС России на аэродромах у границ с Укариной.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Минобороны РФ: российские военные ликвидировали свыше 100 бойцов «Айдара» и «Азова»
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины