Париж бросает вызов Брюсселю из-за его поддержки исламистской ассоциации

Госсекретарь по Европе осуждает возобновившуюся поддержку Европейской комиссией исламистской ассоциации, которая «не соответствует европейским ценностям».

Государственный секретарь Франции, отвечающий за Европу, осудила в понедельник, 29 августа, возобновление поддержки Европейской комиссией ассоциации, которая считается близкой к «Братьям-мусульманам», которая, по ее словам, не соответствует ценностям  Франции.

«Нет двусмысленности. Эта ассоциация не соответствует нашим ценностям, она не поддерживает наши цели включения и эмансипации. Она против этого», — заявил Лоуренс Бун в эфире общественного канала France 2.
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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