Honda и LG инвестируют $4,4 млрд в производство аккумуляторов в США

Обе компании планируют запустить массовое производство литий-ионных аккумуляторов, необходимых для электромобилей.

Японский автопроизводитель Honda и южнокорейская LG Energy Solution объявили в понедельник, что они совместно инвестируют 4,4 миллиарда долларов в строительство завода по производству электрических аккумуляторов в США, который будет эксклюзивно снабжать заводы Honda в стране.

Строительная площадка должна открыться в начале 2023 года, чтобы к концу 2025 года можно было запустить массовое производство литий-ионных аккумуляторов, говорится в совместном пресс-релизе двух групп, которые создадут специальное совместное предприятие. Точное местонахождение этой будущей фабрики в США еще не определено.

Компания Honda, занимающая второе место в японской автомобильной промышленности, поставила перед собой цель полностью перейти на электромобили к 2040 году. Для этого группа объявила в апреле, что намерена инвестировать 5000 миллиардов иен (37 миллиардов евро) в течение следующих десяти лет в электрификацию. К 2030 году компания планирует выпустить 30 электрических моделей во всех своих диапазонах.

В Северной Америке, на одном из ключевых рынков, Honda уже сотрудничает с американским гигантом General Motors в области электромобилей и аккумуляторов, но это партнерство не является исключительным.