Ведущий кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства и глава МИД Лиз Трасс уже начала расставлять приоритеты во внешней политике Великобритании.

The Times со ссылкой на помощников главы МИД, информирует читателей о позиции потенциального премьера Британии к недружественным странам.

Трасс в случае прихода к власти намерена пересмотреть внешнюю политику и принять новый документ по вопросам безопасности.

В арте 2021 года в предыдущей версии такого документа Россия была названа «наиболее острой прямой угрозой Великобритании». Китай тогда был «самым значимым геополитическим факторорм в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов».

Теперь, похоже, Китай станет по опасности для Великобритании на одну строчку с Россией.