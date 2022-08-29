Трасс готова объявить Китай угрозой безопасности Великобритании
Ведущий кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства и глава МИД Лиз Трасс уже начала расставлять приоритеты во внешней политике Великобритании.
The Times со ссылкой на помощников главы МИД, информирует читателей о позиции потенциального премьера Британии к недружественным странам.
Трасс в случае прихода к власти намерена пересмотреть внешнюю политику и принять новый документ по вопросам безопасности.
В арте 2021 года в предыдущей версии такого документа Россия была названа «наиболее острой прямой угрозой Великобритании». Китай тогда был «самым значимым геополитическим факторорм в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов».
Теперь, похоже, Китай станет по опасности для Великобритании на одну строчку с Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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