Минобороны РФ отчиталось о поражении девяти пунктов управления ВСУ
Российской оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки в нескольких населенных пунктах были поражены девять пунктов управления Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Речь идет о населенных пунктах Константиновка, Артемовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, удары российской армии были нанесены по Камышевахе и Веселенке в Запорожской области.
Пока по неподтвержденной информации, еще один пункт управления ВСУ был уничтожен в Николаеве или Партизанском в Николаевской области. Министерство обороны РФ опубликует данные по этим населенным пунктам позже.
При атаках были поражены 52-е артиллерийское подразделения, а также живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 142-х районах Украины, Донецкой и Луганской народных республиках.
По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, оперативно-тактическая и армейская авиация продолжает наносить удары по военным объектам Украины. Действия происходят согласно плану по проведению специальной военной операции.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Минобороны РФ: российские военные ликвидировали свыше 100 бойцов «Айдара» и «Азова»
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины