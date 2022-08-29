Минобороны РФ отчиталось о поражении девяти пунктов управления ВСУ

Российской оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки в нескольких населенных пунктах были поражены девять пунктов управления Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Речь идет о населенных пунктах Константиновка, Артемовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, удары российской армии были нанесены по Камышевахе и Веселенке в Запорожской области.

Пока по неподтвержденной информации, еще один пункт управления ВСУ был уничтожен в Николаеве или Партизанском в Николаевской области. Министерство обороны РФ опубликует данные по этим населенным пунктам позже.

При атаках были поражены 52-е артиллерийское подразделения, а также живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 142-х районах Украины, Донецкой и Луганской народных республиках.

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, оперативно-тактическая и армейская авиация продолжает наносить удары по военным объектам Украины. Действия происходят согласно плану по проведению специальной военной операции.