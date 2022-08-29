Пушилин не сомневается, что ЕС покупает уголь из Донбасса через посредников
Глава ДНР Денис Пушили считает, что Евросоюз обходит свои ограничения, благодаря «обезличиванию» продукции ДНР и России.
Введенное в августе угольное эмбарго России и необходимость использовать угольные ТЭС для производства тепла и электроэнергии сделали российский и донецкий уголь дефицитным товаром на рынке ЕС.
К тому же, в отличие от польского низкосланцевого угля, поставлявшийся из ДНР и России уголь был высшего качества.
«Несколько европейских государств сами загнали себя в сложную ситуацию, связанную с российским газом. Теперь они еще больше заинтересованы в нашем угле», — подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что Литва торгует российской нефтью в обход санкций создав собственный бренд, а фактически разбавляя стандартный российский.
Опубликовано: Тарас Медведев
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