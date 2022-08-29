Пушилин не сомневается, что ЕС покупает уголь из Донбасса через посредников

Глава ДНР Денис Пушили считает, что Евросоюз обходит свои ограничения, благодаря «обезличиванию» продукции ДНР и России.

Введенное в августе угольное эмбарго России и необходимость использовать угольные ТЭС для производства тепла и электроэнергии сделали российский и донецкий уголь дефицитным товаром на рынке ЕС.

К тому же, в отличие от польского низкосланцевого угля, поставлявшийся из ДНР и России уголь был высшего качества.

«Несколько европейских государств сами загнали себя в сложную ситуацию, связанную с российским газом. Теперь они еще больше заинтересованы в нашем угле», — подчеркнул Пушилин.

Ранее сообщалось, что Литва торгует российской нефтью в обход санкций создав собственный бренд, а фактически разбавляя стандартный российский.