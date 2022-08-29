В Гонконге судят студента, которого подстрелил полицейский на протестах 2019 года

В ноябре 2019 года полицейскому пришлось стрелять в 23-летнего Чоу Пак Квана в упор возле станции метро, когда протестующие призывали ко всеобщей забастовке.

Сцена, на которой видно, как полицейский берет пистолет и направляет его в сторону протестующих, блокирующих дорогу, транслировалась в прямом эфире на Facebook местным журналистом.

Полицейский вступил в конфликт с парнем одетым в белое, когда подошел Чоу Пак-кван. Затем полицейский выстрелил в молодого гонконгца, попав ему в живот. Чоу Пак-кван потерял правую почку и получил травмы печени и позвоночника.

И все же ему было предъявлено обвинение в попытке завладеть огнестрельным оружием полицейского, препятствовании правоохранительным органам и попытке бегства из-под стражи, ему удалось освободиться и пробежать несколько метров, несмотря на огнестрельное ранение.

Второй протестующий, тоже студент, 22-летний Ву Цзын, также был осужден за попытку кражи оружия полицейского и создание препятствий. Протестующий, изображенный на видео в белом, так и не был идентифицирован.

В понедельник Ву Цзкин и Чоу Паккван были признаны виновными судьей окружного суда Адрианой Це после шестимесячного судебного разбирательства.

Судья счел разумным для офицера, который был идентифицирован только как «А» в соответствии с приказом о сохранении анонимности, почувствовать угрозу и вытащить огнестрельное оружие, потому что люди блокировали дороги и оскорбляли его.

«Хотя двое подсудимых были безоружны, они все же могли подстрекать других людей, присутствовавших на месте происшествия, и нагнетать обстановку», — сказала Адриана Це.

Чоу Пак Кван написал в социальных сетях поздно вечером в воскресенье, что испытывает смешанные чувства по поводу предстоящего приговора.

«Я просто надеюсь, что мое физическое состояние позволит мне справиться с грядущей плохой ситуацией. Я также беспокоюсь о психическом здоровье членов моей семьи», — написал он.

Оба подсудимых были заключены под стражу в понедельник до вынесения приговора в октябре.