Ксения Собчак опубликовала фото в бикини и рассказала об отдыхе в Турции

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети фото в черном бикини, а заодно рассказала про приятные впечатления от отдыха в Турции.

Собчак поделилась только приятными моментами, о том, как приятно плавать в бассейне, как терапевт вытягивает позвоночник «странным образом», но через пять минут — «ты впадаешь в медитацию с невероятным ощущением невесомости».

На опубликованном снимке, довольная Собчак позирует в черном бикини на фоне бассейна у самого моря. Пляжных образ журналистки дополнили красивые солнцезащитные очки и украшения.

Многие подписчики похвалили Ксению Собчак, отметили, что она красиво выглядит. Некоторые открыто восхищались ее внешним видом, фигурой, пейзажем, на котором она изображена на фото и желали прекрасного отдыха.

К сожалению, большее внимание привлек купальниц Собчак, а нее пост. Это связано с тем, что ранее поклонники увидели журналистку в леопардовом бикини и несколько раскритиковали «слишком откровенный внешний вид».