Ксения Собчак опубликовала фото в бикини и рассказала об отдыхе в Турции
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети фото в черном бикини, а заодно рассказала про приятные впечатления от отдыха в Турции.
Собчак поделилась только приятными моментами, о том, как приятно плавать в бассейне, как терапевт вытягивает позвоночник «странным образом», но через пять минут — «ты впадаешь в медитацию с невероятным ощущением невесомости».
На опубликованном снимке, довольная Собчак позирует в черном бикини на фоне бассейна у самого моря. Пляжных образ журналистки дополнили красивые солнцезащитные очки и украшения.
Многие подписчики похвалили Ксению Собчак, отметили, что она красиво выглядит. Некоторые открыто восхищались ее внешним видом, фигурой, пейзажем, на котором она изображена на фото и желали прекрасного отдыха.
К сожалению, большее внимание привлек купальниц Собчак, а нее пост. Это связано с тем, что ранее поклонники увидели журналистку в леопардовом бикини и несколько раскритиковали «слишком откровенный внешний вид».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Как сложились жизни участников группы Кино после гибели их лидера Виктора Цоя
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины