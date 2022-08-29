Солиста Arcade Fire Уина Батлера обвинили в сексуальных домогательствах

Такие претензии канадскому музыканту высказали три женщины и одна небинарная особа.

Три женщины заявили о домогательствах музыканта Уина Батлера, подчеркнув при этом, что по разным причинам такие отношения были неуместны. Предполагаемые жертвы на момент их встречи были поклонницами Батлера в возрасте от 18 до 23 лет, тогда как певцу в то время было 36-39 лет.

Четвертая предполагаемая жертва — небинарная особа, утверждающая, что музыкант в 2015-м году ее изнасиловал, тогда ей был 21 год.

Батлер не отрицает, что состоял в отношениях с этими женщинами, но они происходили по обоюдному согласию. Музыкант, тем не менее, извинился за причиненную боль. Он выразил сожаление, что не понимал, какое влияние оказал на этих людей.

Вокалист также отметил, что встречи с ними произошли тогда, когда он страдал от депрессии и алкозависимости.

Группа Arcade Fire была создана в 2003-м году в Монреале - Уином Батлером и его супругой Реджин Шассан. Артист заявил, что жена знала о его отношениях вне брака.