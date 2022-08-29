Обновленный фуникулер на пик Виктория в Гонконге открылся без туристов
После года работы фуникулер на пике Виктория был оснащен более вместительными вагонами и обновленной станцией в деловом районе Гонконга.
Шестое поколение «Peak Tram», созданного в 1888 году, поступило в эксплуатацию в эти выходные. Но иностранные путешественники по-прежнему редки из-за ограничений, связанных с Covid-19.
Знаменитый фуникулер, который доставит вас на пик Виктория, откуда открывается захватывающий вид на Гонконг, вновь открылся. В лучшие годы он привлекал более шести миллионов посетителей в год.
Был проведен косметический ремонт стоимостью 102 миллиона долларов. Он позволил обеспечить более просторные условия для туристов и увеличил вместимость до 210 пассажиров.
Кроме того была обновлена конечная станция в самом сердце делового района Гонконга.
Фуникулер прекратил работу в июне 2021 года, когда строгий пограничный контроль в Гонконге, направленный на сдерживание пандемии Covid, положил конец всему туристическому потоку.
Опубликовано: Тарас Медведев
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