Обновленный фуникулер на пик Виктория в Гонконге открылся без туристов

После года работы фуникулер на пике Виктория был оснащен более вместительными вагонами и обновленной станцией в деловом районе Гонконга.

Шестое поколение «Peak Tram», созданного в 1888 году, поступило в эксплуатацию в эти выходные. Но иностранные путешественники по-прежнему редки из-за ограничений, связанных с Covid-19.

Знаменитый фуникулер, который доставит вас на пик Виктория, откуда открывается захватывающий вид на Гонконг, вновь открылся. В лучшие годы он привлекал более шести миллионов посетителей в год.

Был проведен косметический ремонт стоимостью 102 миллиона долларов. Он позволил обеспечить более просторные условия для туристов и увеличил вместимость до 210 пассажиров.

Кроме того была обновлена конечная станция в самом сердце делового района Гонконга.

Фуникулер прекратил работу в июне 2021 года, когда строгий пограничный контроль в Гонконге, направленный на сдерживание пандемии Covid, положил конец всему туристическому потоку.