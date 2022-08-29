Associated Press: демократы США осудили восстановленные ограничения на аборты

В некоторых штатах Америки до сих пор продолжаются бурные дискуссии на тему восстановления ограничений на аборты. Так, кандидаты-демократы Северной Каролины осудили решение центральных властей.

Так, с этой неделе в Северной Каролине начало действовать постановление, запрещающее аборты после 20 недель беременности. По большому счету, это просто последствия июньского решения Верховного суда США и центральных властей об отмене федеральной защиты от абортов.

Демократы считают, что такое решение может стать катализатором для оживления политической перспективы своих кандидатов. Тем не менее, многие окружные судья, в том числе и Уильям Остин, заявил, что решение Верховного суда США «уничтожает юридическую основу для постановления от 2019 года».

Три года назад суд фактически отменил судебный запрет на аборты от 1973 года. Именно тогда впервые было введено понятие «20 недель беременности», хотя закон допускал свободу действий в случае необходимости, которая угрожает жизни и здоровью пациента.

Демократы годами «мечтали» повторить свой успех 2008 года и судились в 2019 году, однако проиграли. Только сейчас штаты смогли сами определять законы и, в Северной Каролине снова сошлись на «20 неделях». Так почему же это дает возможность победы на выборах для демократов?

Потому что это «больная тема» дискуссий. Фактически, кандидаты-демократы смогут подстраиваться под настроения большего количества общества (ссылаясь на демократические нормы). В зависимости от ситуации можно обещать добиваться отмены постановления о запрете абортов или, напротив, ужесточения центрального законодательства.