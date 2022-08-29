Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО

Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации

С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.

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