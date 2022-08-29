Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с инициативой создания единой для Европы сети ПВО.

Олаф Шольц предложил новую концепцию для обороны Европейского континента.

По словам главы немецкого правительства, необходимо создать единую для Европы систему противовоздушной обороны.

Также Шольц отметил, что Германия в скором времени передает Украине новейшие системы ПВО, а также радары и БПЛА.

По словам Шольца, Вооруженные силы Украины получат от Германии суперсовременное вооружение.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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