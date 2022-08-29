Зеленский обвиняет Россию в том, что Европа готовится к зимнему газовому кризису

Вопрос о том, как реагировать на рост цен на газ, который усугубился сокращением поставок из России, является главным вопросом политической повестки дня по всему континенту в преддверии осени.

Зеленский выступил с видеообращением на энергетической конференции в Норвегии. Его комментарии прозвучали в связи с тем, что российский "Газпром" на этой неделе планирует провести техническое обслуживание, которое остановит потоки газа по трубопроводу "Северный поток-1", соединяющему Россию и Германию через Балтийское море.

Базовые цены на электроэнергию в Германии на 2023 год впервые превысили 1000 евро за мегаватт-час в понедельник, поскольку проблемы с поставками удерживали цены на газ и сопутствующие виды топлива, такие как электроэнергия и уголь, на заоблачном уровне.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ответные меры должны координироваться Европейским союзом (ЕС), поскольку его страна созвала экстренное совещание министров энергетики.