Зеленский обвиняет Россию в том, что Европа готовится к зимнему газовому кризису
Вопрос о том, как реагировать на рост цен на газ, который усугубился сокращением поставок из России, является главным вопросом политической повестки дня по всему континенту в преддверии осени.
Зеленский выступил с видеообращением на энергетической конференции в Норвегии. Его комментарии прозвучали в связи с тем, что российский "Газпром" на этой неделе планирует провести техническое обслуживание, которое остановит потоки газа по трубопроводу "Северный поток-1", соединяющему Россию и Германию через Балтийское море.
Базовые цены на электроэнергию в Германии на 2023 год впервые превысили 1000 евро за мегаватт-час в понедельник, поскольку проблемы с поставками удерживали цены на газ и сопутствующие виды топлива, такие как электроэнергия и уголь, на заоблачном уровне.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ответные меры должны координироваться Европейским союзом (ЕС), поскольку его страна созвала экстренное совещание министров энергетики.
Опубликовано: Силивончик Алина
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