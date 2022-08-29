В Архангельске создан центр подготовки к военной службе в ВС РФ
Обучение в новом центре подготовки к военной службе в Архангельске будут проходить добровольцы, которые планируют служить в Вооруженных силах РФ на контрактной основе.
Проект реализован совместно с центром «Патриот» и общественными организациями «Боевое братство» и «Свои люди». При этом местные власти Архангельска оказались максимальную лояльность и поддержку при создании центра подготовки к военной службе.
Глава местной администрации губернатор Ваге Петросян заявил, что «напряженная ситуация в мире требует от России готовности защищать интересы Родины в любых условиях». Он отметил, что архангельцы — настоящие патриоты России, которые вернуться домой живыми и здоровыми.
Для реализации планов необходима подготовка к службе в боевых условиях. Именно для этих целей был создан специальный центр на территории города Архангельск для военной подготовки. Обучение в центре длиться 10 дней, а попасть в него есть возможность без опыта военной службы и подготовки.
Глава движения «Свои люди» Константин Олюков отметил, что цель обучение — прививание навыков, которые «диктуют современные условия». В списке этих навыков: тактика специальной военной подготовки, огневой подготовки, а также инженерно-саперной и медицинской. После обучения новобранцы поступают в свои воинские части через военкоматы или частные военные компания.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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