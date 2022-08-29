Сенатор Абрамов прокомментировал угрозу возможных ограничений по SWIFT
Сенатор напомнил, что основные ограничения по SWIFT для российских банков действуют еще с марта.
Зампред комитета по экономике Совфеда РФ Иван Абрамов не считает критичным предложение Эстонии ввести дополнительные ограничения по SWIFT для российской финансовой системы.
При этом он отметил, что Россия успешно пользуется собственной системой «МИР» и аналогами разработанными в КНР. При этом к «МИР» подключается все больше стран, торговых партнеров РФ.
К тому же большая часть расчетов за российскую продукцию сейчас проводится в национальной валюте стран импортеров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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