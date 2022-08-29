Захарова надеется, что выводы МАГАТЭ по ЗАЭС будут вне политики
Выводы миссии МАГАТЭ, которая отправляется на Запорожскую АЭС, не должны иметь политической окраски, уверена Мария Захарова.
«Наша политическая позиция заключается в том, чтобы максимально оказывать содействие этой миссии и дипломатически, и политически. Выводы миссии не должны быть спрогнозированы кем-то. Не должны иметь политической окраски. Они должны быть объективными», − подчеркнула дипломат.
На данный момент известно, что миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси направляется на ЗАЭС.
В миссии уже сообщили, что кроме мониторинга, собираются оставить на станции своих постоянных представителей для оперативного контроля за работой самой большой АЭС в Европе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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