Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации

С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.

Певица Вера Брежнева, настоящая фамилия которой Галушка, не смогла избежать попадания в "черный список" артистов, которым запрещено выступать в украинском государстве.

Портал CT News сообщает об этом.

После запуска спецоперации на Донбассе вокалистка постоянно высказывалась против действий российских властей относительно соседней страны. Артистка родилась в Днепропетровской области Украины.

Её коллега Анастасия Приходько настроена против Брежневой особо агрессивно. Певица ставит супруге Константина Меладзе в вину то, что та продолжила работать в РФ после 2014 года.

Выступая на украинском телевидении, Приходько потребовала, чтобы у исполнительницы изъяли вce укpaинcкиe нaгpaды, a тaкжe нeдвижимocть в Киеве.

Ранее журналистка Алена Жигалова призвала Лободу и Барских перевести все свои композиции на родной язык.