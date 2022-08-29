Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации
С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.
Певица Вера Брежнева, настоящая фамилия которой Галушка, не смогла избежать попадания в "черный список" артистов, которым запрещено выступать в украинском государстве.
Портал CT News сообщает об этом.
После запуска спецоперации на Донбассе вокалистка постоянно высказывалась против действий российских властей относительно соседней страны. Артистка родилась в Днепропетровской области Украины.
Её коллега Анастасия Приходько настроена против Брежневой особо агрессивно. Певица ставит супруге Константина Меладзе в вину то, что та продолжила работать в РФ после 2014 года.
Выступая на украинском телевидении, Приходько потребовала, чтобы у исполнительницы изъяли вce укpaинcкиe нaгpaды, a тaкжe нeдвижимocть в Киеве.
Ранее журналистка Алена Жигалова призвала Лободу и Барских перевести все свои композиции на родной язык.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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