Биткойн торгуется уже ниже 20 000 долларов

Стоимость королевы криптовалют продолжает падать и в этот понедельник, 29 августа, стоимость биткойна упала ниже символической отметки в 20 000 долларов.

Один токен стоит около 19 526 долларов (-5%), что является самым низким значением с 13 июля. Другие цифровые валюты, такие как Ethereum, также упали.

Это новое падение цен связано с денежно-кредитной политикой США. Президент Центрального банка США Джером Пауэлл заявил о своей решимости остановить инфляцию. Процентные ставки продолжат расти, что нанесет некоторый вред экономике США. Поэтому наиболее волатильных акций избегают.

Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda, объясняет, что «рискованные активы находятся в беде, поскольку борьба Пауэлла с инфляцией будет оставаться агрессивной, даже если она рискует спровоцировать экономический спад».

Биткойн уже упал на 3% за последнюю неделю, третья неделя снижения подряд. Его стоимость сейчас далека от рекордной цены в 68 990 долларов (-70%).