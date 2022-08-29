Биткойн торгуется уже ниже 20 000 долларов
Стоимость королевы криптовалют продолжает падать и в этот понедельник, 29 августа, стоимость биткойна упала ниже символической отметки в 20 000 долларов.
Один токен стоит около 19 526 долларов (-5%), что является самым низким значением с 13 июля. Другие цифровые валюты, такие как Ethereum, также упали.
Это новое падение цен связано с денежно-кредитной политикой США. Президент Центрального банка США Джером Пауэлл заявил о своей решимости остановить инфляцию. Процентные ставки продолжат расти, что нанесет некоторый вред экономике США. Поэтому наиболее волатильных акций избегают.
Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda, объясняет, что «рискованные активы находятся в беде, поскольку борьба Пауэлла с инфляцией будет оставаться агрессивной, даже если она рискует спровоцировать экономический спад».
Биткойн уже упал на 3% за последнюю неделю, третья неделя снижения подряд. Его стоимость сейчас далека от рекордной цены в 68 990 долларов (-70%).
Опубликовано: Тарас Медведев
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