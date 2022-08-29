Полиция Молдовы задержала 50 криминальных авторитетов, которые пытались покинуть Украину

Полиция Молдовы сообщает о задержании полсотни авторитетных представителей криминального мира, которые направлялись с Украины в сторону ЕС.

Как информирует глава ведомства Виорел Чернэуцяну, задержанные находились в международном розыске при этом часть из них пересекла границу нелегально.

Ранее Европол сообщал об увеличении трафика оружия из Украины через Молдову и Румынию в ЕС.