Мадагаскар: полиция открыла огонь по мирным жителям, 14 убитых и 28 раненых

Четырнадцать человек были убиты и 28 ранены в понедельник, 29 августа, на Мадагаскаре во время протестов в понедльник.

«Жандармы (…) открыли огонь по толпе», — заявил Жан Брюнель Разафинциандраофа, депутат округа Иконго (Восток), где произошел инцидент.

«Девять человек скончались мгновенно», - сказал Танго Оскар Токи, главный врач местной больницы и добавил, что из 33 раненых, полученных утром, пятеро скончались в больнице.

Волнения на Мадагаскаре начались в связи с негативным результатом расследования дела о похищении людей.