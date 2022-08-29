Мадагаскар: полиция открыла огонь по мирным жителям, 14 убитых и 28 раненых
Четырнадцать человек были убиты и 28 ранены в понедельник, 29 августа, на Мадагаскаре во время протестов в понедльник.
«Жандармы (…) открыли огонь по толпе», — заявил Жан Брюнель Разафинциандраофа, депутат округа Иконго (Восток), где произошел инцидент.
«Девять человек скончались мгновенно», - сказал Танго Оскар Токи, главный врач местной больницы и добавил, что из 33 раненых, полученных утром, пятеро скончались в больнице.
Волнения на Мадагаскаре начались в связи с негативным результатом расследования дела о похищении людей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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