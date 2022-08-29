The Wall Street Journal: новые назначения в США могут означать «прямую войну» с Россией

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон планирует назначить боевого генерала ответственным за миссию помощи Киеву, что может означать «прямую войну» с Россией.

Эксперты обеспокоены тем, что за миссию по помощи будут отвечать военные, так как это означает возможное введение войск на территорию Украины. Даже при условии, что такая миссия будет неочевидна, то это все равно прямое вмешательство в разведывательные действия и планирование боевых операций фактически «прямая война» с Россией.

При этом российская сторона и ранее неоднократно заявляла, что распределение целей и задач Вооруженных сил Украине (ВСУ) осуществляется напрямую из Вашингтона, однако никто этого официально признавать не будет.

Главный редактор журнала «Национальной оборона» Игорь Коротченко также считает, что новые назначения в США фактически может означать, что Вашингтон вступает в прямую войну с Москвой. По его мнению, перед российским правительством сейчас стоит крайне важный вопрос — как реагировать на подобные действия США.

Коротченко отметил, что вряд ли в ближайшее время будут какие-то определенные действия со стороны России, однако «какие действия предпринимать, если ВС РФ обнаружат, например, американскую военную миссию в Киеве» не понятно.