В Хабаровском крае открылись заводы по сборке истребителей Су-57 для ВКС России

Валерий Меладзе сказал, что он пошутил, а на самом деле из России не уезжал

57-летний исполнитель возобновил свои концерты в РФ и заявил, что он разыграл поклонников, когда говорил о том, что покидает российский шоу-бизнес.

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