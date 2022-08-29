В Хабаровском крае открылись заводы по сборке истребителей Су-57 для ВКС России
В дальневосточном регионе Росси будет создан центр авиастроения, в том числе для нужд российской оборонной отрасли, сообщает издание MWM.
Предприятия будут заниматься строительством модифицированной версии многоцелевого истребителя поколении 5++.
Сообщается, что новые 57-ки станут еще более быстрыми и незаметными для систем ПВО противника.
Опубликовано: Тарас Медведев
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