В Хабаровском крае открылись заводы по сборке истребителей Су-57 для ВКС России

В дальневосточном регионе Росси будет создан центр авиастроения, в том числе для нужд российской оборонной отрасли, сообщает издание MWM.

Предприятия будут заниматься строительством модифицированной версии многоцелевого истребителя поколении 5++.

Сообщается, что новые 57-ки станут еще более быстрыми и незаметными для систем ПВО противника.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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