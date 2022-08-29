Мурат Гассиев отправил в нокаут американца Карлоса Уэлча в начале второй минуты
Российский боксер закончил титульный бой досрочно уже на второй минуте, сообщают источники.
Сильным ударом правой в голову Гасиев отправил Уэлча в нокаут.
Это произошло на второй минуте поединка и американец не смог продолжить бой.
Белградский поединок принес российскому боксеру чемпионский пояс ЕВР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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