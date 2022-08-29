Мурат Гассиев отправил в нокаут американца Карлоса Уэлча в начале второй минуты

Российский боксер закончил титульный бой досрочно уже на второй минуте, сообщают источники.

Сильным ударом правой в голову Гасиев отправил Уэлча в нокаут.

Это произошло на второй минуте поединка и американец не смог продолжить бой.

Белградский поединок принес российскому боксеру чемпионский пояс ЕВР.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 