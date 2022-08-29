Sky News Arabia: иракские силовики взяли под контроль Республиканский дворец в Багдаде

В столице Ирака Багдаде иранские силовики вернули полный контроль над Республиканским дворцом, который ранее был захвачен шиитскими боевиками.

29 августа арабский новостной канал Sky News Arabia сообщил, что последователи лидера шиитской полувоенной организации «Армия Махди» Муктады ас-Садра захватили Республиканский дворец в Багдаде, в результате чего иранские силовики, использовав слезоточивый газ смогли вернуть контроль над находящимся в зелёной зоне правительственное здание.

Отмечается, что из-за обострения обстановки в стране, вызванной усилением протестного движения сторонников Муктады аль-Садра, командование силами безопасности Ирака с сегодняшнего дня ввело комендантский час во всех провинциях Ирака, который начинается в 19:00 и заканчивается после уведомления сил безопасности.