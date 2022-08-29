В Турции певицу Гюльсен посадили под домашний арест за оскорбление чувств верующих
Турецкой поп-звезде Гюльсен грозит до нескольких лет тюрьмы за то, что во время концерта в апреле он сказал, что «извращение» одного из его музыкантов было связано с его образованием в школе имама Хатипа.
Турецкая поп-звезда Гюльсен, обвинена в «разжигании ненависти» за высмеивание религиозных школ на сцене, была помещена под домашний арест в понедельник, 29 августа, после четырех дней содержания под стражей, сообщил ее адвокат.
46-летняя певица, настоящее имя которой Гюльсен Байрактар Чолакоглу, была помещена под домашний арест стамбульским судом в ожидании результатов следствия. Ей грозит до нескольких лет лишения свободы.
«Мы приветствуем ееосвобождение. Хотя сделанные ею замечания могут вызывать беспокойство, очевидно, что они не составляют преступления», — заявил прессе ее адвокат Эмек Эмре, посчитав ее домашний арест «несовместимым с законом» . Арест певицы вызвал бурную реакцию в Турции.
На концерте в апреле Гюльсен сказала, что «извращение» одного из ее музыкантов произошло из-за его воспитания в школе имама Хатипа, что вызвало взрыв смеха у публики.
Эти религиозные средние школы, в которых учился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , процветали с момента прихода к власти в 2002 году его исламо-консервативной партии ПСР.
Отрывок из этой сцены на прошлой неделе распространился в социальных сетях, вызвав возмущение руководителей правящей партии, до следующих президентских выборов осталось меньше года. Перед арестом Гюльсен извинилась в Твиттере.
«Мне жаль, что мои слова дали материал злонамеренным людям, которые стремятся разделить нашу страну», — написала она.
Опубликовано: Тарас Медведев
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