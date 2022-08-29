Премьер-министр Польши призвал Макрона ускорить поставки оружия на Украину

Премьер-министр Польши Моравецкий обратился к президенту Франции Макрону с просьбой об ускорении поставок современного оружия на Украину.

В понедельник, 29 августа 2022 года, премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Париже, посвящённой итогам встречи с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, признался, что просил французского лидера ускорить поставки оружия для ВСУ.

Моравецкий утверждает, что киевский режим нуждается в скорейших поставках как военной помощи, так и финансовой и надеется на своих союзников, поэтому призвал Макрона направить в кротчайшие сроки всё необходимое на Украину.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 