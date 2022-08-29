Премьер-министр Польши призвал Макрона ускорить поставки оружия на Украину
Премьер-министр Польши Моравецкий обратился к президенту Франции Макрону с просьбой об ускорении поставок современного оружия на Украину.
В понедельник, 29 августа 2022 года, премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Париже, посвящённой итогам встречи с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, признался, что просил французского лидера ускорить поставки оружия для ВСУ.
Моравецкий утверждает, что киевский режим нуждается в скорейших поставках как военной помощи, так и финансовой и надеется на своих союзников, поэтому призвал Макрона направить в кротчайшие сроки всё необходимое на Украину.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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