Премьер-министр Польши призвал Макрона ускорить поставки оружия на Украину

Премьер-министр Польши Моравецкий обратился к президенту Франции Макрону с просьбой об ускорении поставок современного оружия на Украину.

В понедельник, 29 августа 2022 года, премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Париже, посвящённой итогам встречи с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, признался, что просил французского лидера ускорить поставки оружия для ВСУ.

Моравецкий утверждает, что киевский режим нуждается в скорейших поставках как военной помощи, так и финансовой и надеется на своих союзников, поэтому призвал Макрона направить в кротчайшие сроки всё необходимое на Украину.