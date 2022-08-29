В Ираке священнослужитель объявил о своем уходе из политики, его сторонники напали на правительственные здания

Муктада ас-Садр, влиятельный шиитский священнослужитель, объявил о своем уходе из политики. Это решение вызвало выход его сторонников на улицы, а часть из них ворвалась в штаб-квартиру премьер-министра правительства Ирака.

Произошли столкновения со спецслужбами. В сети появились фотографии людей, купающихся в бассейне Дворца Республики.

Сотни сторонников священнослужителя совершили нападение на Дверец Республики в Багдаде. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими отложил заседание правительства после того, как демонстранты ворвались в его штаб-квартиру. Иракские военные ввели общегородской комендантский час, чтобы успокоить ситуацию и предотвратить возможные столкновения.

Решение ас-Садра стало реакцией на заявление об уходе в отставку аятоллы Кадхима аль-Хаери, который призвал своих последователей поддержать высшего духовного и политического лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, а не представителей иракского шиитского центра в Ан-Наджафе.

Муктада ас-Садр в прошлом заявлял о своем уходе из политики , но сегодняшнее решение может привести к еще более серьезной эскалации напряженности в Багдаде и всей стране, заявила АР.