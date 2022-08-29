Германия поставит Чехии 14 такнув «Леопард» до конца года, за переданные Украине Т-72

Канцлер Шольц встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и обсудил возможности обмена вооружениями.

Запланированный обмен кольцами вооружений в пользу Украины был согласован. Теперь Щольц «очень конкретно» договорился об обмене кольцами с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Чехия передала Украине основные боевые танки Т72 советского производства, а взамен получит в Германии 14 танков «Леопард» и бронированную ремонтно-эвакуационную машину «Буффало».

Фиала подчеркнул, что обмен кольцами «завершен». Первые танки поступят в Чехию до конца года и это «большой шаг» в оборонной сфере.

Шольц также подчеркнул, что соглашение «еще больше укрепит сотрудничество между чешской и немецкой армиями обороны».

