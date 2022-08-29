Правительство Испании не будет давать советы населению сколько времени принимать душ

Испанское правительство не хочет вводить какие-либо ограничения на потребление для компаний и частных домохозяйств из-за роста цен на энергоносители, а также не хочет давать никаких советов по принятию душа.

«Должна ли я говорить семьям, чтобы они принимали душ с холодной водой, как это делало правительство Германии? Я бы и не мечтала об этом», — сказала министр экологических изменений Тереза Рибера в интервью испанской газете «Эль Мундо».

Тем не менее некоторые советы Рибера все же дала, «но я могла бы представить, например, кампании по возрождению старых привычек, таких как выключение света, когда он не нужен». Министр заверила, что «не будет никаких ограничений (на потребление энергии) для семей и компаний». Испания должна экономить энергию, но «гораздо лучше подготовлена к кризису, чем другие страны», отметила министр.

Рибера сравнила ситуацию в своей стране с ситуацией в Германии, чтобы подкрепить свой оптимизм. «Испания не так зависит от российского газа, как Германия, которой тоже приходится поддерживать работу угольных электростанций», — подчеркнула министр, ответственный за экологию, имея в виду негативные экологические последствия дефицита энергии. Кроме того, Россия также является одним из основных поставщиков угля. На вопрос, не могла ли Германия предвидеть нынешнюю ситуацию, Рибера ответила: «Удивительно, что никто не заметил».

Испания ввела в действие план энергосбережения почти три недели назад. В дополнение к другим мерам всем общественным объектам, таким как универмаги, кинотеатры, офисы, гостиницы, вокзалы, аэропорты и большинство магазинов, разрешено охлаждать свои помещения не ниже 27 градусов. Это и другие решения, которые должны быть приняты в сентябре, направлены на выполнение обязательств, взятых в рамках чрезвычайного плана ЕС. Соответственно, Испании следует сократить потребление газа на 7-8 процентов, а большинству других стран ЕС — на 15 процентов.

