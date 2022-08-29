Катастрофическое наводнение в Пакистане оставляет семьи без помощи
Наводнения, охватившие Пакистан с середины июня, унесли жизни более 1000 человек, затронули миллионы других людей и сделали целые деревни недоступными для спасателей.
Пакистанские официальные лица называют масштабы кризиса “беспрецедентными”, поскольку они изо всех сил пытаются обеспечить продовольствием, медицинской помощью и временным убежищем тех, кто потерял свои дома.
Наибольшим разрушениям подверглись провинции Синд и Белуджистан на юге страны.
Некоторые семьи сообщают The Washington Post, что они не получили никакой государственной помощи, что вынудило тысячи людей бежать пешком в поисках еды и сухой земли.
Опубликовано: Силивончик Алина
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