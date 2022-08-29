В Париже ввели плату за парковку двухколесных транспортных средств

При цене от 2 до 3 евро в час эта мера приходит в то время, когда инфляция в стране уже в двухзначных цифрах и вызывает большое раздражение.

Новые белые разметки в местах «платных парковок мотоциклов» появились на парижских дорогах. Они объявляют об окончании бесплатной стоянки для топливных двухколесных транспортных средств (2WD) в столице.

С 1 сентября, в день начала учебного года, владельцы неэлектрических мотоциклов или скутеров должны будут платить за парковку на одном из выделенных им 42 000 мест на улице.

«Это никогда не подходящее время для такого рода мер. Но это часть нашей политики в отношении транспорта, которая способствует более мягкой мобильности и меньшему выбросу парниковых газов», — резюмирует Дэвид Бельяр, заместитель мэра Парижа, отвечающий за транспорт.

«Мы также хотим уменьшить шумовое загрязнение и урегулировать анархическую парковку моторизованных двухколесных транспортных средств, как это было в 1970-х годах для автомобилей с вступлением в силу платной парковки», - добавил чиновник.