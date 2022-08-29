Обещанное Киевом контрнаступление на Херсон завершилось массовым побоищем ВСУ

В течение дня украинские источники неоднократно информировали о контрнаступлении на херсонском и николаевском направлении.

Началось так называемое контрнаступление только вечером и завершилось для ВСУ очень серьезными потерями.

«В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», -сообщает Минобороны России.

В общей сложности в результате активных боестолкновений уничтожено: 26 украинских танков, 23 БМП, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25.

Кроме технических потерь ВСУ нанесен большой урон в живой силе. Сообщается, что потери с украинской стороны составили 560 человек.