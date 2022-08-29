Эксперт Коротченко допустил удар РФ по представителям Пентагона в Киеве
Белый дом решил провести специальную военную миссию на Украине и сейчас пытается придумать ей название.
В случае, если Пентагон начинает официальную военную миссию на Украине, говорит военный эксперт Коротченко, и в Киеве появляются его официальные представители, то они становятся законной целью для ВКС России.
«Управление всей операцией, все логистические поставки оружия и разведывательной информации, планирование боевых действий, распределение и выдача целеуказания, все будет теперь в руках Пентагона», — уверен Коротченко.
По оценке других экспертов, Пентагон и Минобороны Британии занимались этими вопросами еще до начала СВО на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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