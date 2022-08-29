BASF сообщает о «факельной активности» на заводе в Людвигсхафене
На химическом предприятии BASF в Людвигсхафене в ближайшие дни возможны огонь, шум и резкие запахи.
Причиной является перезапуск различных предприятий в северной части завода, объявила группа компаний в понедельник.
Результатом может стать так называемая факельная активность. Они могут быть выражены отчетливо видимым горением огня, а также появлением шума и неприятного запаха.
«BASF просит своих соседей о понимании», — говорится в заявлении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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