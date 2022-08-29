Певица Наоми Джадд оставила предсмертную записку перед самоубийством

Полиция сообщает, что певица Наоми Джадд была найдена в своем доме после того, как получила огнестрельное ранение в голову, нанесенное самой себе.

В отчете говорится, что у нее был в прошлом медицинский анамнез, связанный с беспокойством, депрессией, биполярным расстройством и другими серьезными заболеваниями.

В рамках расследования семья Джадд сообщила правоохранителям, что у 76-летней Наоми были «ранее суицидальные мысли» и недавно она пережила стресс.

Рядом с ней на месте происшествия были обнаружены оружие и записка с суицидальным подтекстом.

Во время токсикологического исследования в организме Джадд были обнаружены рецептурные препараты.

Список включает лекарства для лечения бессонницы и эпилептических припадков, а также для лечения болезни Альцгеймера.

Сообщается, что перед смертью она также принимала несколько антидепрессантов. Никаких наркотиков в ее организме обнаружено не было.

Дочь Наоми Эшли Джадд оставалась с матерью около получаса, пока не прибыли врачи. Женщину доставили в медицинский центр Уильямссона, где вскоре после прибытия она была объявлена мертвой.